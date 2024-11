Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, si è detto convinto che i rossoneri non siano ancora pronti per competere per lo scudetto

Intervistato da Tuttosport, Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, si è detto convinto che i rossoneri non siano ancora pronti per competere per lo scudetto con le altre pretendenti:

Domanda secca: il Milan di oggi è da scudetto?

«Secondo me, per quello che ha fatto vedere fino a oggi, no, ma il cammino è ancora lungo. Vedo altre squadre più solide e attrezzate per poter vincere lo scudetto. E lo dico da milanista... A questa squadra manca ancora tanto. Per me per vincere lo scudetto è fondamentale come vengono gestiti i momenti negativi. Un momento di flessione arriva per tutte le squadra e la differenza la fa come viene gestito quel momento…».