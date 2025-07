Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan e della Nazionale, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha espresso la sua fiducia per il nuovo corso rossonero affidato a Massimiliano Allegri: "Il Milan deve avere grandi ambizioni. Non giocherà le coppe europee e questo sarà un vantaggio del quale io avrei fatto volentieri a meno.