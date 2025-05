"Dovrà prestare grande attenzione, perché i giocatori dell'Inter sono molto alti e molto forti fisicamente. In difesa è importante che non sia tu a prendere la palla, ma non lo faccia nemmeno l'avversario. È molto importante anche che il Barcellona non commetta falli vicino all'area di rigore".

In Italia, pare che Lamine sia stato scoperto l'altro giorno, con Inzaghi che ha detto che è un giocatore che capita ogni 50 anni e che da tempo non vedeva uno come lui. Cosa pensi di Lamine Yamal?

"Lamine ha un tetto che è suo, nessuno può sapere cosa succederà, solo lui. Deve tenere in considerazione tutte le stelle che lo hanno preceduto nel Barcellona. Il Barcellona ha avuto Ronaldinho, Iniesta, Xavi, Puyol, Messi… sono giocatori che sono rimasti a lungo nel Barcellona e sulla scena internazionale. Il talento è importante, ma non basta; hai bisogno di lavorare. Ha un talento incredibile, molto raro da trovare, soprattutto alla sua età, e può vincere molti Palloni d'Oro".

Ci sono altri giocatori della cantera che ti piacciono?

"Cubarsi è incredibile. Voi giornalisti guardate solo l'attacco, non dietro, ma per me è incredibile, così come Gavi, ci sono tanti giocatori del vivaio, mi ricorda molto l'era del 2005, che non ha cambiato solo il Barcellona, ​​ma anche il mondo del calcio".

Credi che questo Barcellona possa ripetere ciò che ha fatto il Barcellona di Guardiola?

"Penso di sì, con i giocatori che hanno, dipenderà molto anche dall'eredità con cui il consiglio deve lavorare per poter ricomprare le stelle, che sono molto costose".

Sembra che l'Inter si stia giocando al gatto e al topo con Lautaro. Pensi che giocherà?

"Come giocatore, penso che se avrà la possibilità di giocare a questo gioco, lo farà. Giocare questa partita è il sogno di tutti: in palio c'è un posto in finale. E come capitano, se ne avrà la possibilità, la coglierà".

Quale risultato ti aspetti per questo martedì?

"Non gioco, quindi è complicato. Quando non giochi è più facile. Spero che sia una partita come quella di Montjuic. Da italiano potrei dire che l'Inter può vincere, ma da tifoso del Barcellona spero che vinca il Barcellona".