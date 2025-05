Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Demetrio Albertini, ex calciatore, ha parlato così della stagione del Milan in caso di vittoria della Coppa Italia: "Non voglio snobbare le due coppe, semmai dovesse vincere anche la Coppa Italia. Ma da milanista pensare che già a dicembre hai smesso di lottare per lo scudetto e a febbraio hai smesso di lottare per il quarto posto non mi fa felice. Poi è paradossale un fatto, ossia che di una stagione poi non ricorderai se sei arrivato 3° o 7°, ma ricorderai quello che hai vinto".