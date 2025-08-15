Intervistato dal Corriere dello Sport, Raul Albiol ha parlato della sua ex squadra, il Napoli. Per il difensore spagnolo la squadra di Conte è la favorita per lo scudetto. "Una squadra molto forte che cresce anno dopo anno. I due scudetti certificano il concetto, non è un caso che oggi tutti vogliano giocare nel Napoli. Credo che sia ancora favorito per lo scudetto, anche se con la Champions sarà tutto più difficile".
Antonio Conte: faccia lei.—
«È la sua storia a parlare per lui: bravissimo, fortissimo. Le sue squadre sono piene di energia e aggressività e vincono per questo. È un top. Il Napoli sbaglia raramente con gli allenatori: Spalletti, Rafa, Sarri».
(Corriere dello Sport)
