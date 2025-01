Secondo quanto riportano in Croazia, nei giorni scorsi il centrocampista si è recato a Milano per discutere i dettagli del contratto

Come riportato da Fabrizio Romano, l'Inter ha trovato l'accordo sul contratto con il centrocampista Petar Sucic. Dalla Croazia arrivano altri dettagli che avvicinano ancora di più il giocatore ai nerazzurri. Infatti, secondo quanto riporta il portale croato Nacional, nei giorni scorsi Sucic si è recato a Milano per discutere tutti i dettagli del suo contratto. "Era felicissimo, adesso ci sono da sistemare piccole cose tra i club. Piccole cose, perché l'Inter ha deciso di puntare fortemente sul croato e quando è così il prezzo non è un problema", si legge sul Nacional.

"Secondo le informazioni in nostro possesso la Dinamo non scenderà sotto i 15 milioni di euro di base fissa, con una percentuale sulla futura rivendita. La Dinamo accetterà quindi una cifra che con i bonus potrebbe arrivare a 18 milioni di euro". L'Inter nei giorni scorsi avrebbe presentato un'offerta di 12 milioni più 3 di bonus facilmente raggiungibili. La distanza tra i club è minima e ci sono tutti i presupposti affinché l'affare si concluda positivamente. L'idea è quella di lasciare Sucic, attualmente ai box per infortunio, fino a giugno prima di portarlo direttamente al Mondiale per Club.