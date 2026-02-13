Con grande sofferenza, il Milan ha battuto il Pisa grazie a un gol di Modric nel finale. Al termine della gara Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn: "Non era semplice stasera perché il Pisa è una squadra scomoda. Anche sull'1-1 abbiamo dormito su una posizione e sono ripartiti. Prendiamoci i tre punti, normale che dobbiamo migliorare, vero che in 15 giorni abbiamo fatto solo due partite, quindi non era neanche semplice. Io dell'anno scorso non posso dire niente, posso solo dire che questa squadra ha valori tecnici importanti, ogni tanto rallentiamo mentalmente".