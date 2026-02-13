Con grande sofferenza, il Milan ha battuto il Pisa grazie a un gol di Modric nel finale. Al termine della gara Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn: "Non era semplice stasera perché il Pisa è una squadra scomoda. Anche sull'1-1 abbiamo dormito su una posizione e sono ripartiti. Prendiamoci i tre punti, normale che dobbiamo migliorare, vero che in 15 giorni abbiamo fatto solo due partite, quindi non era neanche semplice. Io dell'anno scorso non posso dire niente, posso solo dire che questa squadra ha valori tecnici importanti, ogni tanto rallentiamo mentalmente".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Allegri: “Il campionato può cambiare in una settimana. Inter o Juve? L’importante…”
news
Allegri: “Il campionato può cambiare in una settimana. Inter o Juve? L’importante…”
Le dichiarazioni del tecnico rossonero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Pisa-Milan
"I ragazzi sanno che hanno fatto tantissimo, in una settimana può cambiare il campionato, bisogna essere bravi a continuare, questa sera non era facile. Era la sesta trasferta nelle ultime nove partite, ora nelle ultime 14 ne avremo 8 in casa e 6 fuori. Fullkrug? I rigori si sbagliano, era un momento importante perché si poteva andare sul 2-0. Domani meglio che perda punti l'Inter o la Juve? L'importante è aver fatto 3 punti noi, siamo a 53, è una vittoria in meno che ci manca al nostro obiettivo. Mercoledì dobbiamo recuperare la partita col Como e poi vedremo".
(Dazn)
© RIPRODUZIONE RISERVATA