FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Allegri: “Il campionato può cambiare in una settimana. Inter o Juve? L’importante…”

news

Allegri: “Il campionato può cambiare in una settimana. Inter o Juve? L’importante…”

Allegri: “Il campionato può cambiare in una settimana. Inter o Juve? L’importante…” - immagine 1
Le dichiarazioni del tecnico rossonero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Pisa-Milan
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Allegri: “Il campionato può cambiare in una settimana. Inter o Juve? L’importante…”- immagine 2
Getty Images

Con grande sofferenza, il Milan ha battuto il Pisa grazie a un gol di Modric nel finale. Al termine della gara Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn: "Non era semplice stasera perché il Pisa è una squadra scomoda. Anche sull'1-1 abbiamo dormito su una posizione e sono ripartiti. Prendiamoci i tre punti, normale che dobbiamo migliorare, vero che in 15 giorni abbiamo fatto solo due partite, quindi non era neanche semplice. Io dell'anno scorso non posso dire niente, posso solo dire che questa squadra ha valori tecnici importanti, ogni tanto rallentiamo mentalmente".

Allegri: “Il campionato può cambiare in una settimana. Inter o Juve? L’importante…”- immagine 3
Getty Images

"I ragazzi sanno che hanno fatto tantissimo, in una settimana può cambiare il campionato, bisogna essere bravi a continuare, questa sera non era facile. Era la sesta trasferta nelle ultime nove partite, ora nelle ultime 14 ne avremo 8 in casa e 6 fuori. Fullkrug? I rigori si sbagliano, era un momento importante perché si poteva andare sul 2-0. Domani meglio che perda punti l'Inter o la Juve? L'importante è aver fatto 3 punti noi, siamo a 53, è una vittoria in meno che ci manca al nostro obiettivo. Mercoledì dobbiamo recuperare la partita col Como e poi vedremo".

(Dazn)

Leggi anche
Klinsmann: “Io interista sfegatato! Una notte uscii con Berti e Serena, l’indomani...
Vieri: “Inter-Juve è la partita. 5 maggio? Recoba mi ha detto una cosa. Pio Esposito,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA