Allegri: “La Cremonese ha vinto non rubando nulla. La differenza l’ha fatta…”

Le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn dopo il clamoroso KO del Milan contro la Cremonese a San Siro

Matteo Pifferi Redattore 23 agosto - 23:22

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con la Cremonese, Massimiliano Allegri ha parlato così:

"Se si guarda la prestazione, abbiamo tirato tanto in porta, la differenza la fa la cattiveria come attacchi e come difendi, i gol erano evitabili. Fortunatamente siamo alla prima giornata e possiamo lavorarci"

Milan più incompleto di quello che si aspettava?

"Fare valutazioni sulla rosa non ha senso, non è questione di rosa o di assenze, quando giochi in Serie A trovi squadre spigolose, la Cremonese ha vinto non rubando niente facendo una buona partita difensiva. Abbiamo fatto due errori e abbiamo perso, dovevamo avere più cattiveria sia quando abbiamo la palla sia quando non l'abbiamo"

Le aspettative erano più alte

"La prima partita è sempre complicata, sono partite che se riesci a sbloccare si mettono in un certo modo altrimenti diventano complicate. Non devi prendere gol e ne abbiamo presi 2, bisogna lavorare meglio su alcune situazioni, non possiamo prendere due gol a partita. Non percepiamo il pericolo, in area siamo 5 contro 3 e non può saltare da solo Baschirotto. Gimenez? E' un po' in ritardo di condizione, si è dato da fare e ha dato il massimo. Ha avuto una bella chance di testa, non è andata bene. Dalle cose negative bisogna vedere il positivo, da lunedì bisogna preparare una bella partita perché Lecce è un campo difficile, dobbiamo prepararci per delle partite sporche"