Al termine dell'amichevole persa contro il Chelsea per 4-1, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni:
Milan, Allegri: “Dispiace per Thiaw, ma stiamo lavorando per il sostituto in difesa”
"Abbiamo finito un mese di preparazione senza infortuni e questo è importante, ora prepareremo la settimana in vista della Coppa Italia. Oggi in dieci abbiamo fatto meglio che siamo stati più ordinati. Abbiamo preso troppi gol e dobbiamo stare più attenti, ma sono cose che sistemeremo con un'attenzione diversa. Domenica sarà una partita da dentro o fuori e dovremo lavorare con serenità".
La scarsa tenuta difensiva?—
"Abbiamo migliorato sotto l'aspetto della tenuta difensiva come squadra, ma non come singoli. Poi oggi abbiamo preso gol dopo 7 minuti su palla inattiva, potevamo difendere un po' meglio. Serve continuare a lavorare, i ragazzi stanno lavorando col giusto spirito ma questa sconfitta non cambia il valore della squadra".
La partenza di Thiaw?—
"Dispiace che sia andato via, ma la società si sta muovendo per trovare un sostituto. Bisogna accettarlo, il mercato è questo, ma io sono felice dei miei giocatori che si mettono a disposizione l'uno dell'altro".
Priorità al difensore e non al centravanti sul mercato...—
"La società con Tare sta lavorando, abbiamo Gabbia, Pavlovic e Tomori, quindi tre per giocare domenica prossima ce li avremo. Se arriverà questa settimana bene, sennò lo aspetteremo".
(Fonte: Sky Sport)
