Milan, Allegri: “Dispiace per Thiaw, ma stiamo lavorando per il sostituto in difesa”

Al termine dell'amichevole persa contro il Chelsea per 4-1, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni
Al termine dell'amichevole persa contro il Chelsea per 4-1, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Abbiamo finito un mese di preparazione senza infortuni e questo è importante, ora prepareremo la settimana in vista della Coppa Italia. Oggi in dieci abbiamo fatto meglio che siamo stati più ordinati. Abbiamo preso troppi gol e dobbiamo stare più attenti, ma sono cose che sistemeremo con un'attenzione diversa. Domenica sarà una partita da dentro o fuori e dovremo lavorare con serenità".

La scarsa tenuta difensiva?

—  

"Abbiamo migliorato sotto l'aspetto della tenuta difensiva come squadra, ma non come singoli. Poi oggi abbiamo preso gol dopo 7 minuti su palla inattiva, potevamo difendere un po' meglio. Serve continuare a lavorare, i ragazzi stanno lavorando col giusto spirito ma questa sconfitta non cambia il valore della squadra".

La partenza di Thiaw?

—  

"Dispiace che sia andato via, ma la società si sta muovendo per trovare un sostituto. Bisogna accettarlo, il mercato è questo, ma io sono felice dei miei giocatori che si mettono a disposizione l'uno dell'altro".

Priorità al difensore e non al centravanti sul mercato...

—  

"La società con Tare sta lavorando, abbiamo Gabbia, Pavlovic e Tomori, quindi tre per giocare domenica prossima ce li avremo. Se arriverà questa settimana bene, sennò lo aspetteremo".

(Fonte: Sky Sport)

