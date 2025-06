Allenatore Monterrey: “Inter su carta favorita, ma avremo le nostre chance”

L'allenatore della prima avversaria dei nerazzurri al Mondiale per Club ha parlato di come ha intenzione di affrontare la squadra di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 giugno 2025 (modifica il 15 giugno 2025 | 16:46)

L'Inter giocherà la sua prima sfida del Mondiale per Club quando in Italia sarà il 18 luglio, alle tre di notte e la prima squadra che Chivu dovrà provare a battere sarà il Monterrey. L'allenatore della squadra messicana, Domenec Torrent (ha lavorato da vice allenatore nel Barcellona, nel Bayern Monaco e nel Manchester City accanto a Pep Guardiola.. Poi ha allenato New York City, Flamengo, Galatasaray e Atletico San Luis prima di approdare al club messicano. ndr), ha parlato della partita contro i nerazzurri.

«Con questo tipo di squadra non puoi attaccare continuamente. Se ci tireremo indietro? No, ma ci saranno sicuramente momenti in cui dovremo proteggerci», ha spiegato il tecnico.

La favorita «Quello che mi aspetto è che i nostri giocatori siano competitivi. Che lo siano fino alla fine. Che non si scoraggino se la squadra rivale passasse in vantaggio. E se dovessimo passare in vantaggio noi dovranno ricordare che ogni gara dura 90 minuti. Ovviamente su carta l'Inter è la squadra favorita, tutti punteranno sui nerazzurri per quello che rappresenta nel calcio europeo, sono una gigante del calcio europeo ma sono convinto che avremo le nostre occasioni».

(Fonte: juanfutbol.com)