Per l'ex attaccante nerazzurro il calcio italiano è sulla strada sbagliata

Per Alessandro Altobelli, il calcio italiano è sulla strada sbagliata. Intervenuto ai microfoni di SPORT1, l'ex attaccante dell'Inter sottolinea le difficoltà che le squadre italiane hanno incontrato ai play-off di Champions. "Non siamo più competitivi perché non giochiamo più all'italiana".