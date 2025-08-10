Alessandro "Spillo" Altobelli, ex attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dei primi impegni della formazione nerazzurra: "Che idea mi sono fatto dopo queste due amichevoli? È il solito Toro, sempre più affamato di gol e soprattutto di trofei. A Montecarlo ha segnato un gran gol, i nuovi arrivati gli daranno una mano. Spero sia un anno carico di soddisfazioni. Siamo l'Inter e abbiamo bisogno di tornare a vincere. Un altro anno senza titoli non esiste".