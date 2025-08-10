FC Inter 1908
Altobelli: “Inter, non esiste un altro anno senza titoli. Lautaro da Pallone d’Oro. E con Lookman…”

Altobelli: “Inter, non esiste un altro anno senza titoli. Lautaro da Pallone d’Oro. E con Lookman…” - immagine 1
L'ex attaccante nerazzurro elogia l'argentino: "Affamato di gol e trofei. Può tornare di nuovo capocannoniere"
Fabio Alampi Redattore 

Alessandro "Spillo" Altobelli, ex attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dei primi impegni della formazione nerazzurra: "Che idea mi sono fatto dopo queste due amichevoli? È il solito Toro, sempre più affamato di gol e soprattutto di trofei. A Montecarlo ha segnato un gran gol, i nuovi arrivati gli daranno una mano. Spero sia un anno carico di soddisfazioni. Siamo l'Inter e abbiamo bisogno di tornare a vincere. Un altro anno senza titoli non esiste".

Altobelli: “Inter, non esiste un altro anno senza titoli. Lautaro da Pallone d’Oro. E con Lookman…”- immagine 2
Getty Images

È entrato di nuovo tra i trenta candidati per il Pallone d'Oro.

"Lo meriterebbe. E può anche vincerlo, perché no? Gli serve una stagione al top tra Inter e nazionale argentina. Magari si laurea ancora campione come in Qatar. In questo momento comunque, al mondo, ce ne sono 3-4 più forti di lui. La società deve fare di tutto affinché chiuda la carriera in nerazzurro".

Altobelli: “Inter, non esiste un altro anno senza titoli. Lautaro da Pallone d’Oro. E con Lookman…”- immagine 3
Getty Images

Può tornare di nuovo capocannoniere?

"Ne sono sicuro. Bonny, Esposito, Thuram e forse Lookman possono dargli una mano. Ecco, magari arrivasse anche Ademola...".

