"Quando quest’anno vedevo balbettare la mia Inter in campionato, rivolgevo lo sguardo all’Europa perché ero sicuro che su quel terreno non mi avrebbe deluso. Certe cose le capisci subito, e per questa Champions è stato così fin dalle prime partite: per fame, concentrazione, gestione dei momenti, la vera Inter si è vista in coppa. E ha fatto quello che di fatto in campionato non le è mai riuscito, ovvero battere le grandi, dall’Arsenal al Bayern fino al Barcellona".