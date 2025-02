Partita apertissima. Da una parte c’è una Juventus ricca di giovani molto interessanti, la società ha lavorato bene e Motta ha tra le mani un gruppo che crescerà tantissimo. Ha sofferto la mancanza di continuità, ma a questa sfida arriva in salute, penso alla vittoria nell’andata dei playoff di Champions contro il Psv. Kolo Muani è forte, è sbarcato a Torino in forma e non a caso si è inserito subito alla grande: lui, Conceiçao e Yildiz formano un bel mix. Dalla parte opposta, l’Inter è una squadra costruita molto bene e allo Stadium si presenterà finalmente più riposata. Aspetto tutt’altro che banale, perché nelle ultime partite la squadra mi era sembrata in affanno a livello fisico. In più l’Inter è Esperienza, con la “e” maiuscola: a certi livelli fa la differenza, come pure il fatto di non voler perdere terreno dal Napoli. Mettiamola così: il futuro è della Juve ma domani la spunterà l’Inter. La decide Lautaro, e se non sarà lui sarà… Thuram.