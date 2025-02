Intervistato da violanews.com, Amadeus, conduttore e noto tifoso dell'Inter, ha fatto alcune considerazioni in merito alla sfida del Franchi

Intervistato da violanews.com, Amadeus, conduttore e noto tifoso dell'Inter, ha fatto alcune considerazioni in merito alla sfida del Franchi di questa sera contro la Fiorentina, recupero della 14a giornata:

"Storicamente l'Inter a gennaio non rivoluziona mai. La società, con l'allenatore, ha sempre affermato di essere a posto così com'è. Io sono d'accordo, la formazione dell'Inter è forte per poter rivincere lo scudetto. Sono stati fatti acquisti mirati. Zalewski è molto sottovalutato, non è riuscito a esprimersi a Roma, ma è molto forte".