Ambrosini: “Carlos Augusto a destra? Scelta che non mi trova. A sorpresa avrei schierato…”

Durante il podcast Elastici, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato del derby e della scelta Carlos Augusto a destra
Durante il podcast Elastici, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato del derby e della scelta Carlos Augusto a destra:

"Carlos Augusto? Scelta che non mi trova. Alternative? Tutti, Luis Henrique, Diouf è entrato bene. Il campo pendeva dall'altra parte, non c'era mai l'apertura. Frattesi no? In una partita in cui non dovevi difendere troppo su Bartesaghi...".

