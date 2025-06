Intervistato da Il Messaggero, Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e compagno in rossonero di Rino Gattuso, ha commentato così la nomina dell'ex allenatore tra le altre del Napoli a nuovo commissario tecnico dell'Italia:

La migliore possibile, vista la situazione in cui ci eravamo messi. Una scelta logica, di garanzia. C'erano pochi dubbi: se cercavi qualcuno in grado di stimolare, di navigare in una situazione complicata e non spaventarsi, quello è Gattuso.

Chi rifiuta non deve essere più chiamato in Nazionale. E' un principio giusto?

Sono d'accordo. Non è possibile rifiutare la maglia azzurra. Poi ciò che farà Rino, non lo so. Non penso si riproponga la questione Acerbi a settembre, quando torneranno calciatori come Buongiorno e Calafiori, e ci sarà Leoni.