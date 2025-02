Ambrosini: “Inter, oggi chance ghiotta! Inzaghi con la Fiorentina nervoso perché…”

A DAZN, nel pre-partita di Juventus-Inter ha parlato così l’ex centrocampista Massimo Ambrosini : “Tutta l’Italia la guaderà, il Napoli per vedere cosa succede in chiave scudetto, le rivali della Juve invece per la corsa alla Champions.

L’opportunità per l’Inter è più ghiotta, vincendo di arrivare in vetta alla classifica. Sappiamo che l’ultimo turno di coppe ci ha tolto per ora il quinto posto per la Champions, quindi anche il quarto posto è molto importante, un obbligo per la Champions.