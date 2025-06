Si complica la strada verso i Mondiali 2026 dell'Italia di Spalletti, dopo la brutta sconfitta in Norvegia. Ecco l'analisi di Massimo Ambrosini

"Abbiamo bisogno di ricaricare le batterie, in generale. L'Italia non è quella di ieri sera, eravamo molto scarichi per vari motivi. Io penso che questo momento sia particolare, ma l'ossatura di questa Nazionale è fatta da giocatori che hanno dato tanto quest'anno. Sono arrivati stanchi. Tecnicamente si può cambiare qualcosa, ma siamo questi e dobbiamo accettarlo".