Marco Amelia, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole in vista di Napoli-Milan: “Il Napoli troverà un Milan che sa che questa è un’opportunità per trovare uno slancio per il finale di stagione. Ed è anche una possibilità di affrontare una squadra forte, con un allenatore forte che sa come si vince.