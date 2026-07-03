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Amoruso: “Lautaro miglior attaccante della Serie A. Como per lo scudetto? Non è impossibile”
In un'intervista ad Affidabile.org, Nicola Amoruso, ex attaccante tra le altre di Juventus e Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni:
Tra Juventus, Napoli e Como, quale società le dà oggi l’impressione di avere il progetto più solido per i prossimi cinque anni?—
Il Como. È la società che oggi mi sembra avere il progetto più chiaro. Le idee sono definite, così come i processi e la direzione da seguire. È quella che trasmette maggiore continuità.
Può arrivare addirittura a vincere lo Scudetto?—
Oggi mi sembra difficile, ma il Como ci ha già dimostrato che nulla è impossibile.
Chi è oggi il miglior attaccante della Serie A?—
Per me è Lautaro Martinez. Senza dubbio.
Chiudiamo tornando al Mondiale. Qual è la squadra che l’ha impressionata di più e chi vede favorita per la vittoria finale?—
La Francia è probabilmente la squadra che, guardandola giocare, trasmette qualcosa in più rispetto alle altre. Detto questo, il sogno che mi affascina maggiormente è quello dell’Argentina. Messi, a 39 anni, continua a segnare e a far rendere al massimo tutta la squadra. Mi piacerebbe vedere una finale Francia-Argentina e, se dovessi scegliere, tiferei per il successo dell’Argentina.
(Fonte: Affidabile.org)
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