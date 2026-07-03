In un'intervista ad Affidabile.org, Nicola Amoruso, ex attaccante tra le altre di Juventus e Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni

In un'intervista ad Affidabile.org, Nicola Amoruso, ex attaccante tra le altre di Juventus e Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Tra Juventus, Napoli e Como, quale società le dà oggi l’impressione di avere il progetto più solido per i prossimi cinque anni?

Il Como. È la società che oggi mi sembra avere il progetto più chiaro. Le idee sono definite, così come i processi e la direzione da seguire. È quella che trasmette maggiore continuità.