Come vedi ora la situazione del Napoli? Conte fa un lavoro eccezionale, ma gli azzurri hanno rallentato un po’?

“Il Napoli ha rallentato sì, questi pareggi hanno bloccato questo cammino che a questo punto della stagione poteva essere ancora più importante. Il lavoro di Conte sicuramente rimane eccezionale, sono convinto che fino alla fine ci sarà una bella lotta al vertice. Non vi nascondo che ho grande curiosità per capire come finirà”.