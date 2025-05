Nicola Amoruso, doppio ex della sfida tra Parma e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it. Le sue parole sulla corsa scudetto: “Domenica sarà una partita particolare e credo che il Napoli, naturalmente, non dovrà sbagliare approccio ma anche la gestione del match qualora gli azzurri non dovessero riuscire a sbloccare subito il risultato. Quando c’è in palio un obiettivo come lo Scudetto c’è voglia di partire forte ma se non segni subito devi capire che la gara va gestita con equilibrio mentale e tattico. Avere anche la pazienza di gestire la gara mentalmente.