Aurelio Andreazzoli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di alcuni tecnici di Serie A: "Chivu? L'ho conosciuto come calciatore alla Roma, sono stato con lui per un po', bellissima persona, ha fatto la giusta gavetta al settore giovanile dell'Inter e il fatto di conoscere l'ambiente e di essere stato scelto da quell'ambiente garantisce per lui".