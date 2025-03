Marco Andreolli aveva anticipato prima del fischio d'inizio di Inter-Udinese il tema che spiega la forza di questa Inter , ieri vittoriosa a San Siro. "L'unione del gruppo fa sempre la differenza. Ogni giocatore sa di essere importante e di dover dare il proprio contributo. Anche chi ha fatto pochi minuti, sono tutti pronti. La forza del gruppo è avere tutti coinvolti al 100% nel progetto sono le cose che fanno la differenza", aveva dichiarato l'ex nerazzurro riconoscendo in questo gruppo una caratteristica speciale.

Della vittoria di ieri contro l'Udinese, Andreolli ha sottolineato che è stata "pesante e sofferta nel finale. La prima mezz'ora è stata quasi perfetta. L'Udinese si è dimostrata una squadra di qualità. Fino alla fine ha cercato il gol del pareggio ma i nerazzurri hanno meritato la vittoria". Poi Andreolli si è focalizzato sulla prestazione di un giocatore in particolare: "Arnautovic è stato uno dei migliori in campo. Sta bene fisicamente e anche mentalmente. Lo abbiamo visto chiedere giocate e palloni che chiede solitamente Thuram. In questo momento è importante sfruttare il momento positivo che l'attaccante sta attraversando".