Marco Andreolli ha analizzato il match in programma stasera a San Siro. L'Inter affronta il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia, uno degli obiettivi per i quali la squadra di Inzaghi è in corsa. "Quando si gioca una Coppa il derby è ancora più bello. Ci sarà la possibilità di giocarsi un trofeo. Questa partita è una partita differente. Qualsiasi sia la sfida è vissuta con grande emozione. Diventa ancora più complicato gestire il doppio impegno. Dal punto di vista mentale l'Inter sa di dover gestire più impegni. È l'unica squadra con tutti gli obiettivi aperti", ha concluso l'ex giocatore nerazzurro.

"C'è tanto lavoro nei numeri di questa Coppa Italia che l'Inter ha messo in campo. I calci piazzati sono un elemento in più, i ragazzi di Inzaghi ci stanno lavorando bene ed è difficile lavorarci perché il tempo per allenarli è poco. L'Inter ha dovuto sfruttare al meglio le poche occasioni che ci sono state per allenare i dettagli. Cose che possono fare la differenza. Partite da dentro o fuori. Allenare questi particolari può fare la differenza. Trovare gol e soluzioni importanti, questo ti regala maggiore consapevolezza. Bisogna essere bravi nell'atteggiamento mentale. La testa nei derby può fare la differenza. Abbiamo visto le potenzialità di questo Milan, che è una squadra discontinua e difficile da decifrare. Nelle ripartenze ha lampi importanti e riesce a fare male a tutti. Bisogna leggere bene i vari momenti della partita. Questo è solamente il primo atto. Vedremo l'atteggiamento di entrambe le squadre. Mi aspetto un po' più di attesa, sapendo che tanto passa dalla sfida di stasera. È fondamentale rimanere sempre in gara. Il livello dell'avversario ti obbliga a farlo. Devi avere la lucidità di capire i vari momenti della gara. Non si decide questa sera. In un mese dove si gioca tanto bisogna essere bravi e guardare un po' oltre. Calhanoglu è un pilastro fondamentale di questa squadra, è uno dei migliori interpreti nel suo ruolo. Sottolineiamo sempre troppo poco quanto sia bravo a dare equilibrio e manforte anche in difesa. Bastoni? L'Inter di Inzaghi sa benissimo che su quella fascia si costruisce sempre tanto", ha concluso Marco Andreolli ai microfoni di Inter TV.