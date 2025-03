Giancarlo Antognoni, ex centrocampista della Fiorentina e della Nazionale e oggi capo delegazione dell'Italia U21, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi mesi dall'inizio dell'Europeo di categoria: "Sono pronto e non vedo l'ora di emozionarmi ancora".

"Certo che lo sento. Le emozioni sono sempre forti quando fai parte della Nazionale, a qualsiasi età e in qualsiasi ruolo. Poi per me questo sarà una sorta di esordio, è il mio primo Europeo Under 21 in un ruolo particolare come quello del capo delegazione".