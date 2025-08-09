Tanta Fiorentina, ovviamente, ma non solo. Giancarlo Antognoni, ex bandiera della viola, intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola ha parlato anche della prossima lotta scudetto:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Antognoni: “Scudetto? Napoli e Inter le vedo in prima fascia, poi Milan e Juve”
news
Antognoni: “Scudetto? Napoli e Inter le vedo in prima fascia, poi Milan e Juve”
Giancarlo Antognoni, ex bandiera della viola, intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola ha parlato anche della prossima lotta scudetto
"Napoli e Inter le vedo in prima fascia, poi il Milan anche come sorpresa e la Juventus. La Roma viene dopo assieme alla Fiorentina e poi alla Lazio, che non può fare acquisti anche se Lotito fa i miracoli (ride, ndr)".
(Fonte: Radio Firenze Viola)
© RIPRODUZIONE RISERVATA