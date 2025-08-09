Giancarlo Antognoni, ex bandiera della viola, intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola ha parlato anche della prossima lotta scudetto

Tanta Fiorentina, ovviamente, ma non solo. Giancarlo Antognoni, ex bandiera della viola, intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola ha parlato anche della prossima lotta scudetto:

"Napoli e Inter le vedo in prima fascia, poi il Milan anche come sorpresa e la Juventus. La Roma viene dopo assieme alla Fiorentina e poi alla Lazio, che non può fare acquisti anche se Lotito fa i miracoli (ride, ndr)".