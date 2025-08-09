FC Inter 1908
Antognoni: “Scudetto? Napoli e Inter le vedo in prima fascia, poi Milan e Juve”

Giancarlo Antognoni, ex bandiera della viola, intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola ha parlato anche della prossima lotta scudetto
Tanta Fiorentina, ovviamente, ma non solo. Giancarlo Antognoni, ex bandiera della viola, intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola ha parlato anche della prossima lotta scudetto:

"Napoli e Inter le vedo in prima fascia, poi il Milan anche come sorpresa e la Juventus. La Roma viene dopo assieme alla Fiorentina e poi alla Lazio, che non può fare acquisti anche se Lotito fa i miracoli (ride, ndr)".

(Fonte: Radio Firenze Viola)

