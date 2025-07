Valerio Antonini, presidente del Trapani, ai microfoni di TMW Radio ha espresso tutto il suo disappunto per l'introduzione delle squadre B nel calcio professionistico italiano: "Serve una riforma del campionato. Dobbiamo passare a un girone unico a 20 squadre - una sorta di Serie B2 - con le migliori società per storia, impianti, risultati e solidità finanziaria. Poi si crea una C a due gironi da 20 squadre, eliminando questa farsa delle Under 23 che di "under" hanno poco e nulla, piene di stranieri e giocatori di quarant'anni, che servono solo per far guadagnare con le tre o quattro società e non portano nessun profitto alla categoria. Perché se c'è Trapani-Juventus Next Gen, la gente non pensa che va a vedere la Juventus, sa che va a vedere la squadra Primavera 2 della Juventus, quindi non serve assolutamente a niente".