L'intervista di Marca al talento turco — Domanda: Complimenti! Grande partita e gran gol. Ti abbiamo visto divertirti in campo.Risposta: Grazie mille. Per noi era importante salire in Lega A della Nations League e lasciare questo stadio con una vittoria. Siamo molto felici.

D: Ora si torna a Madrid. Quali sono i tuoi obiettivi, individuali e di squadra, per il finale di stagione?R: Siamo pronti a lottare per tutti e tre i titoli fino alla fine della stagione e sarà emozionante. Il Madrid gioca sempre per vincere ogni partita e ogni trofeo. A livello personale, il mio unico desiderio è giocare il più possibile e aiutare la squadra a vincere tutto.

D: Si parla molto della tua situazione al Real Madrid, del tuo futuro… Ti farò una domanda diretta: sei felice a Madrid nonostante tutto?R: Il Real Madrid mi ha proposto un piano e io ci credo ancora. Sono sicuro che avrò successo qui, tanto che ho già comprato casa a Madrid. Lavoro duramente e sono sempre pronto a giocare, come hai visto in questa partita contro l'Ungheria.

D: I tifosi del Real Madrid vogliono vederti brillare, ti sostengono ogni volta che giochi… ma vogliono sapere una cosa: hai dubbi sul tuo futuro? Sarai ancora qui la prossima stagione?R: Amo i tifosi del Real Madrid, il loro supporto è molto importante per me e sono loro molto grato. Sono venuto al Madrid per giocare e diventare una parte fondamentale di questa squadra. E non smetterò di lottare finché non ci riuscirò.