A due giorni dalla gara di Champions League tra Inter-Shakhtar Donetsk, il tecnico degli ucraini, Arda Turan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. "L’anno scorso abbiamo vinto il campionato e raggiunto le semifinali di Conference, ora vogliamo dimostrare di poter stare anche in Champions. Abbiamo un sistema in cui crediamo, vogliamo avere il controllo del pallone e reagire subito se lo perdiamo. Quello che stiamo facendo è difficilissimo, anche se non voglio sia percepito come una scusa".

Getty Images

Allude alla guerra?

Suona l’allarme e vai nel rifugio. Cosa si prova?

«Sì. Ci tiene un sacco di tempo in bus e in treno senza dare ai giocatori tempo per recuperare, a malapena troviamo finestre per allenarci, per le partite europee i viaggi durano in media dalle 14 alle 16 ore. Certe volte non torniamo nemmeno a casa. Ringrazio il mio club, a volte elabora piani incredibili per ridurre al minimo l’impatto del conflitto su di noi».«Non puoi capirlo finché non lo vivi. Suona l’allarme, e non pensi a te ma agli altri, alla famiglia, ai tuoi ragazzi. Vedendo Isaque contro il Psv alla sua prima gara in Champions mi è tornata in mente una foto che ho sul telefono: durante un bombardamento siamo nella hall dell’hotel e lo copro con un plaid mentre cerca di dormire, come avrei fatto con i miei figli. Quell’immagine ci racconta, ci prendiamo cura gli uni degli altri».

Getty Images

Le piace l’Inter di Chivu?

Ha giocato spesso con Calhanoglu, ora lo affronterà da allenatore.

Chi vince la Champions?

«Ha fatto un lavoro incredibile l’anno scorso, tornare a vincere è difficile. Specie in A, uno dei campionati più duri al mondo. L’energiache vedo in campo nell’Inter mi racconta un legame molto forte tra Chivu e i suoi, ed è una delle cose che più apprezzo di Cristian: a questo livello può dare a una squadra qualcosa in più. Questa Inter può vincere a ogni livello in cui compete. Punti deboli? Trovo irrispettoso parlarne, spero solo che riusciremo a individuare le loro vulnerabilità e approfittarne».«Hakan per me è più di un ex compagno. È un fratello, gli voglio bene. In campo poi è eccezionale: controlla il ritmo, fa sempre la cosa giusta anche sotto pressione, è un leader. Giocare contro di lui è difficile, ma preferisco guardare al lato emotivo di questa storia: abbiamo rappresentato la Turchia ai massimi livelli e ora siamo uno di fronte all’altro».«Psg e Bayern su tutte, il Barça può essere la sorpresa e anche l’Inter può arrivare lontano. Ma se devo sceglierne una, vorrei che vincesse l’Atletico».

(Gazzetta dello Sport)