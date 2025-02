Marko Arnautovic , attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria contro la Lazio in Coppa Italia: "Il gol per me vale tanto, se vale tanto per l'Inter vale tanto anche per me. Ma l'importante è che abbiamo vinto la partita: ci eravamo detti di voler passare, siamo molto contenti.

Andiamo a Napoli per vincere: siamo l'Inter, andiamo ovunque per vincere. Sappiamo di essere forti ma il Napoli è da rispettare: sono in salute e forti, andiamo là per vincere. Derby in semifinale? Non ci pensiamo adesso, pensiamo a sabato e partita per partita: è ancora lunga".