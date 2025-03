Arnautovic: “L’Inter merita di vincere e io do il massimo per lei. I tifosi…”

Ha segnato il gol che ha rimesso in piedi la partita a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Era la rete del due a uno dopo che l'Inter aveva incassato, clamorosamente a San Siro, due gol dal Monza. Arnautovic, a DAZN, ha parlato della gara vinta contro i biancorossi insieme a Calhanoglu. Queste le parole dell'austriaco: «Sono contento di aver segnato ma entro in campo per dare il massimo per la squadra. Questo lavoro si fa per la squadra, per questo sono qua».