In vista di Inter-Verona, in programma oggi alle ore 20:45, il protagonista dell'edizione odierna del Matchday Programme è Marko Arnautovic: "Indossare questi colori per me significa tantissimo, tutto. È una maglia che pesa perché l’Inter è un Club enorme ma sono orgoglioso di indossarla, di essere qui con i miei compagni e con tutti quelli che lavorano per questo club. Ogni giorno mi impegno per essere una persona positiva, per dare il meglio e per collaborare ad alzare sempre di più il livello: la squadra e lo staff per me significano tantissimo, mi hanno dato molto in questi due anni".