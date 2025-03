Al termine della gara pareggiata 1-1 contro la Serbia, Marko Arnautovic ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. L'attaccante nerazzurro è pronto per lo sprint finale dove l'Inter è ancora in corsa in tutte le competizioni. "Sono in un ottimo periodo di forma e sì, io sono sempre pronto per aiutare l'Inter che è la mia squadra del cuore".