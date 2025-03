Il tecnico dell'Austria ha parlato in conferenza stampa della prestazione dell'attaccante dell'Inter dopo il problema avuto con la Serbia

Il commissario tecnico dell'Austria, Ralf Rangnick, ha speso parole di elogio per Marko Arnautović, in particolare per il suo impegno difensivo. L'allenatore si è detto colpito dal suo sprint di 70 metri nel tentativo di evitare il gol subito dalla squadra.