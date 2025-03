Arnautovic: “Amo la Stella Rossa, ma testa all’Inter: possiamo vincere tutto. A fine anno poi…”

Queste altre dichiarazioni di Arnautovic, riportate da meridiansport: “Tutti sanno che sono tifoso della Stella Rossa, amo la Stella Rossa, ma ora sono concentrato sull’Inter. Stiamo lottando per lo scudetto, la Champions League, la Serie A e la Coppa Italia. Dopo, non si sa mai cosa può succedere, ma tutti devono sapere che sono un grande tifoso della Stella. Dragović mi chiama sempre e mi chiede: ‘Dai, quando vieni alla Stella Rossa?’. Ma non è come andare in osteria. Non è così semplice. Auguro tutto il meglio alla Stella Rossa e alla Serbia, e spero che un giorno ci rivedremo.