"Ambizioni in Europa? Siamo stati chiari fin dall'inizio, pensiamo partita dopo partita. Pensiamo al Monza poi al Feyenoord. Monza? Noi stiamo bene, loro hanno una classifica bassa. Ho giocato in squadre che si devono salvare. Nessuno viene per perdere, proveremo a prendere i tre punti che è quello che vogliamo", ha concluso determinato Asllani.