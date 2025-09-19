FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Asllani: “Incredibile vestire maglia Inter. Barella e Calha esempi, voglio essere come loro al Toro”

news

Asllani: “Incredibile vestire maglia Inter. Barella e Calha esempi, voglio essere come loro al Toro”

Asllani: “Incredibile vestire maglia Inter. Barella e Calha esempi, voglio essere come loro al Toro” - immagine 1
L'ex centrocampista dell'Inter si è presentato con la sua nuova maglia. Parole speciale per gli ex compagni nerazzurri
Andrea Della Sala Redattore 

"Cercavo un progetto come questo, qui tutti credono in me: è stata una scelta facile, anche se gli ultimi giorni di mercato sono stati stressanti": così Kristjan Asllani si presenta da nuovo giocatore del Toro.

"Ho trovato uno spogliatoio sano e di bravi ragazzi, tutti insieme possiamo toglierci delle belle soddisfazioni - continua ai canali ufficiali del club di via Viotti - e mi hanno accolto benissimo: ho la caratteristica di calciare bene le punizioni, voglio segnare tre o quattro gol per aiutare la squadra".

Asllani: “Incredibile vestire maglia Inter. Barella e Calha esempi, voglio essere come loro al Toro”- immagine 2
Getty Images

E sulle esperienze passate: "Empoli è stata una tappa fondamentale e ho anche vinto il campionato Primavera, poi è arrivata la chiamata dell'Inter e per un tifoso nerazzurro come me era impossibile dire di no - ricorda Asllani - e giocare con quella maglia è stato incredibile: abbiamo vinto lo scudetto della seconda stella, sono cresciuto anche come uomo e adesso voglio essere con i giovani del Toro ciò che sono stati Calhanoglu e Barella con me, due esempi dentro e fuori dal campo".

Leggi anche
Francesco Acerbi confessa nel suo libro: “Il mio futuro? C’è una cosa che mi...
Agente Dzeko: “Vero, Pio assomiglia ad Edin. E la prima volta che l’ho...

© RIPRODUZIONE RISERVATA