È stato decisivo. Asllani , alla fine della gara contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, ha parlato ai microfoni, in coppia con di Skysport. Queste le parole del calciatore dell'Inter: «Quanto era importante vincerla per allungare la lotta scudetto? Sappiamo che è difficile perché ora siamo dietro e manca sempre meno. Ma dobbiamo ancora essere bravi a pensare una gara alla volta, martedì c'è la partita più importante della stagione. Stasera bravi a vincere anche soffrendo ma bene così».

«Abbiamo avuto tifosi fantastici col Bayern e sarà ancora più bello col Barcellona, dobbiamo puntare a passare il turno. Sappiamo che giocheremo contro una squadra fortissima, forse la più forte. Quindi dobbiamo essere bravi a recuperare e pensare a martedì. Per batterli cosa serve? Tanta voglia e qualità ma potrebbero non bastare perché loro sono forti, hanno grandi individualità, sono una squadra fortissima, dobbiamo essere compatti. Ora ci sono due giorni per prepararla. Lo faranno bene e poi davanti a questo pubblico faremo del nostro meglio», ha concluso.