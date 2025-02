Al termine di Inter-Genoa, Kristjan Asllani ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Il Genoa è una squadra organizzata e sono venuti a San siro a fare una grandissima partita. Siamo contenti della nostra prestazione, dovevamo avere pazienza. Siamo primi, domani gioca il Napoli ma ci godiamo questa serata. Quando perdiamo non siamo mai contenti, siamo ripartiti forte, abbiamo lavorato bene in settimana e si è visto questa sera. I calci piazzati? Sono fondamentali, ci lavoriamo tantissimo tutti insieme, è una cosa che ci dà tanti vantaggi, abbiamo vinto stasera grazie a un calcio piazzato e siamo contenti perché vuol dire che ci stiamo lavorando bene. Tutti mi stanno dando una grandissima mano, Bare è uno di quelli. Come ho sempre detto sono felice di avere un gruppo così perché tutto diventa più facile. Ho nelle corde anche il gol , ci lavoro".

"Tutti mi dicono che devo calciare di più, devo migliorare su questo aspetto. Calha? Un peso no, vero che gioco poco, ma in questa squadra quando vieni chiamato in causa devi fare bene perché ormai sono tre anni che mi alleno con loro. Devo prendermi le mie responsabilità, avere Hakan non può mai essere un peso. Il mister mi ha parlato e dovevo dare un po' più di copertura perché loro sono bravi in ripartenza. Lautaro? È incredibile, ha tutto. Più che essere un grandissimo giocatore, è anche una grandissima persona, parla spesso con tuti i ragazzi, è veramente il nostro leader. Siamo contentissimi di averlo. Questo gruppo è fantastico e io devo tanto a questi ragazzi".