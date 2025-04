"Conoscendo Conte non credo che succederà che il Napoli affronterà in modo superficiale la gara di domani contro il Monza, anche perché nel calcio italiano non c'è niente di semplice. Per il Napoli le ultime sei gare devono essere sei finali. Oltre alla vittoria non ci sono altri risultati per provare la rimonta. In modo realistico gli azzurri hanno ancora la possibilità di colmare il distacco dall'Inter perché sei partite sono ancora tante. Ovviamente se l'Inter le vince tutte non ci saranno più opportunità".