"Era una partita in cui non c'era un fallo, era difficile andare a pescare delle ammonizioni. È stata una partita correttissima, senza mai un giallo. Hien era diffidato e salterà la partita con la Roma. In difesa siamo in emergenza, anche se troviamo equilibri. Perderlo in una partita sul 3-0 per un non fallo. non è una cosa simpatica. Fa parte di episodi che pesano in un campionato.