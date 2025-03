Distanze ancora minime in classifica, ma tre punti di fondamentale importanza per l'Interche torna a vincere uno scontro diretto nella sera in cui poteva essere il Napoli la squadra prima in classifica, almeno su carta. I nerazzurri invece hanno vinto la partita contro l'Atalanta e si sono portati a più tre dalla formazione di Conte (che ha pareggiato a Venezia) e a più sei dalla squadra di Gasperini. Sarà la classifica che i tifosi nerazzurri vedranno da qui fino alla prossima giornata, che si giocherà dopo la pausa per le Nazionali, a fine mese.