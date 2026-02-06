Atalanta, Palladino: “Partita borderline, dobbiamo essere onesti e…”

"Sono molto felice, ringrazio la squadra e i tifosi che sono stati fantastici. Gli dedichiamo la vittoria, è stata una serata perfetta e vogliamo arrivare fino alla fine. Stiamo dando continuità di risultati, crescendo: oggi i subentrati hanno fatto la differenza, conto su tutti i ragazzi e sono felice. Siamo stati concreti, cinici, compatti quando c'era da difendere. La Juve mi ha impressionato, per la loro forza e qualità. Abbiamo affrontato uno degli allenatori più bravi, uno dei più bravi in circolazione, allenata benissimo. Non dimientichiamoci che veniva da tanti risultati positivi. Loro potevano anche passare in vantaggio. Dobbiamo essere onesti su tutto però sono le partite che mi piacciono, a viso aperto. A fine primo tempo la squadra non voleva abbassarsi e questo è un segnale di un grande gruppo. Questo da ancora più valore alla nostra vittoria. La partita è stata borderline, loro potevano andare in vantaggio, ma abbiamo giocato una grande partita dando dimostrazione della forza del nostro gruppo".