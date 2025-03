"Con l'Inter sarà una partita difficile come tutte le partite in Serie A", ha dichiarato Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese

"Quando l'Udinese mi ha chiamato, non potevo dire di no. Il modulo mi ha aiutato forse, mi piace avere la palla e giocare di movimento per mettere in difficoltà le altre, è un piacere giocare in questa squadra"