Ad Appiano Gentile va in scena il Media Open Day ufficiale della finale di Champions tra Psg-Inter. Intervenuto in mix zone, Carlos Augusto ha parlato così della gara: "Siamo pronti e sono d'accordo con la frase di Eto'o ("Le finali non si giocano, si vincono", ndr). Sarà una grande partita e faremo una grande settimana per essere pronti per giocare contro una grande squadra".

"Il Psg ha meritato di arrivar in finale, sanno difendere. Sono felicissimo per quello che ha fatto il gruppo, siamo l'Inter e dobbiamo lottare per tutto. C'è la rabbia per non aver vinto lo scudetto, ma questo gruppo ha esperienza, capiamo quando è il momento di staccare e pensare alla finale. Se vinci quello che è successo prima non conta più. All'inizio della stagione ci siamo detti di voler vincere il campionato e arrivare in fondo in Champions. Abbiamo affrontato grandi squadre e adesso siamo in finale. La scorsa settimana eravamo concentrati sul campionato, pra dobbiamo essere concentrati su questa partita che è la più importante dell'anno, è il trofeo più importante. Due anni fa giocavo la finale col Pisa, adesso col Psg, è stato un cammino straordinario".