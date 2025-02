"I rumors, soprattutto sono legati ai movimenti degli agenti che quando hanno da spostare un calciatore fanno telefonate... Normale che quando hai un giocatore importante come Asensio, Joao Felice... Ti anticipo io: rispondo a chi aveva detto che l'Inter aveva iniziato una trattativa per Joao Felice. Normale, sono opportunità che il mercato mette a disposizione e gli agenti, dovendo lavorare, e dimostrare ai propri assistiti che si stanno impegnando, tra questi arrivano le telefonate all'Inter. Noi abbiamo sempre detto a tutti per portare avanti un esempio eravamo a posto così. Poi ci fosse stata qualche uscita, come in altri reparto, avremmo pensato a quale soluzione il mercato ci poteva offrire per completare la rosa come avevamo in testa. Ritornando sempre alla famosa rosa di due giocatori per ruolo, assolutamente competitiva, come pensiamo sia stata forma l'Inter in questa stagione e anche in quella passata".