Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha rivelato un curioso aneddoto riguardante Ardon Jashari, nuovo centrocampista del Milan: "Mio figlio Niccolò con i piedi non era buono, ha smesso ma ha passione: vede mille partite, studia i giocatori. Quando Jashari è andato al Milan mi ha rimproverato".