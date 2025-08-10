FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Ausilio: “Mio figlio mi ha consigliato Jashari, ma mica possiamo prendere tutti quelli bravi”

news

Ausilio: “Mio figlio mi ha consigliato Jashari, ma mica possiamo prendere tutti quelli bravi”

Ausilio: “Mio figlio mi ha consigliato Jashari, ma mica possiamo prendere tutti quelli bravi” - immagine 1
Il direttore sportivo dell'Inter ha raccontato un curioso aneddoto riguardante il nuovo centrocampista del Milan
Fabio Alampi Redattore 

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha rivelato un curioso aneddoto riguardante Ardon Jashari, nuovo centrocampista del Milan: "Mio figlio Niccolò con i piedi non era buono, ha smesso ma ha passione: vede mille partite, studia i giocatori. Quando Jashari è andato al Milan mi ha rimproverato".

Ausilio: “Mio figlio mi ha consigliato Jashari, ma mica possiamo prendere tutti quelli bravi”- immagine 2
Getty Images

E perché?

"Mi ha detto: te l'ho consigliato quando era al Lucerna, te lo sei fatto scappare. È vero, ma mica li possiamo prendere tutti noi quelli bravi".

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA