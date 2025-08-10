Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha rivelato un curioso aneddoto riguardante Ardon Jashari, nuovo centrocampista del Milan: "Mio figlio Niccolò con i piedi non era buono, ha smesso ma ha passione: vede mille partite, studia i giocatori. Quando Jashari è andato al Milan mi ha rimproverato".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Ausilio: “Mio figlio mi ha consigliato Jashari, ma mica possiamo prendere tutti quelli bravi”
news
Ausilio: “Mio figlio mi ha consigliato Jashari, ma mica possiamo prendere tutti quelli bravi”
Il direttore sportivo dell'Inter ha raccontato un curioso aneddoto riguardante il nuovo centrocampista del Milan
E perché?
"Mi ha detto: te l'ho consigliato quando era al Lucerna, te lo sei fatto scappare. È vero, ma mica li possiamo prendere tutti noi quelli bravi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA