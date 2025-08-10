Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha raccontato una trattativa di mercato decisamente particolare: "L'operazione più difficile? Mercato invernale, vendo un giocatore all'estero e respiro: il periodo era durissimo, faticavamo a pagare gli stipendi.

Quando stiamo per firmare mi chiama un notissimo avvocato divorzista: non può far partire il calciatore, la moglie vuole la separazione, abbiamo chiesto il ritiro del passaporto. Li ho chiusi in una stanza finché non hanno sistemato tutto: accordo per il divorzio e cessione del giocatore. Non so se sia stata l'operazione più difficile, ma forse per l'Inter è stata la più importante".